Covid news, bollettino: calano le terapie intensive ma crescono i ricoveri ordinari. LIVE (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 196.224 i nuovi positivi e 313 morti. Il tasso di positività è al 16,5%, i tamponi processati sono oltre 1 milione. Scendono a 1.669 i pazienti in rianimazione (-8), quelli nei reparti Covid sono 17.309 (+242). Speranza: "194 milioni di green pass scaricati in Italia fino ad oggi. Forte impatto dei non vaccinati sugli ospedali". L'allarme dell'Oms: "Omicron colpirà il 50% degli europei". Poi l'appello sui vaccini: "Ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami"

