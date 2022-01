Covid, news. Agenas: Occupazione intensive a 18%, tasso sale in 11 regioni. LIVE (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mai così tanti ospedalizzati nell'ultima ondata. L'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità: “Omicron colpirà il 50% degli europei” poi lancia l'appello sui vaccini: “ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami”. Secondo Anthony Fauci, consigliere di Joe Biden per il Covid, "Omicron alla fine troverà tutti" grazie al suo grado di trasmissibilità Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mai così tanti ospedalizzati nell'ultima ondata. L'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità: “Omicron colpirà il 50% degli europei” poi lancia l'appello sui vaccini: “ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami”. Secondo Anthony Fauci, consigliere di Joe Biden per il, "Omicron alla fine troverà tutti" grazie al suo grado di trasmissibilità

