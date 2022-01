Covid Italia, Salmaso: “Tanti morti forse colpa del sistema sanitario” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sappiamo abbastanza dei decessi Covid”. Per l’epidemiologa Stefania Salmaso, “bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l’eligibilità per trattamenti terapeutici, insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero”. In un’intervista alla Stampa, secondo l’ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, la motivazione che i Tanti morti siano dovuti al fatto che il Covid è particolarmente perfido con anziani e fragili “non basta a spiegare la frequenza di decessi. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del sistema sanitario, penso per esempio alla quantificazione della quota prevenibile con antivirali entro cinque giorni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sappiamo abbastanza dei decessi”. Per l’epidemiologa Stefania, “bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l’eligibilità per trattamenti terapeutici, insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero”. In un’intervista alla Stampa, secondo l’ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, la motivazione che isiano dovuti al fatto che ilè particolarmente perfido con anziani e fragili “non basta a spiegare la frequenza di decessi. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del, penso per esempio alla quantificazione della quota prevenibile con antivirali entro cinque giorni ...

