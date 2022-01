Covid Italia, più di 1 milione di contagi in 7 giorni: bollettino fa discutere (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l’ondata di variante Omicron in corso, sono oltre un milione i nuovi contagi da Covid in Italia in soli 7 giorni. A diffondere il dato record – nel giorno in cui il bollettino ha segnato altri 196.224 casi e 313 morti – è stata ieri l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale sulla situazione pandemica globale. La penisola è il quarto Paese per contagi settimanali nel report con 1,01 milioni di contagi, in aumento del 57% (poco sopra la media globale del +55%) rispetto alla settimana precedente. Sopra il Belpaese solo Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Dietro, al quinto posto, l’India. E mentre i dati spaventano, c’è chi lancia la proposta: basta bollettino quotidiano. A farlo è il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l’ondata di variante Omicron in corso, sono oltre uni nuovidainin soli 7. A diffondere il dato record – nel giorno in cui ilha segnato altri 196.224 casi e 313 morti – è stata ieri l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale sulla situazione pandemica globale. La penisola è il quarto Paese persettimanali nel report con 1,01 milioni di, in aumento del 57% (poco sopra la media globale del +55%) rispetto alla settimana precedente. Sopra il Belpaese solo Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Dietro, al quinto posto, l’India. E mentre i dati spaventano, c’è chi lancia la proposta: bastaquotidiano. A farlo è il ...

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - sscnapoli : ?? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?? Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - gibitweet : RT @GIMBE: Numero di operatori sanitari positivi al #SARS_CoV_2; Il grafico illustra, per mese, la media giornaliera di nuovi casi di infez… - PaulLamanski : Si vieta di fare i tamponi nelle parafarmacie ma si poteva vaccinare nelle cantine. Che strano posto l Italia. #Covid_19 -