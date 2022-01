Covid Italia e vaccino, nuovo record dosi: quasi 700mila in un giorno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri nuovo record nelle somministrazioni di vaccino anti-Covid con quasi 700mila dosi inoculate. Secondo quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, sono oltre 686mila le somministrazioni nelle ultime 24 ore, con circa 77.500 prime dosi, di cui 48mila bambini, e 22.500 prime dosi per over 50. quasi 550mila le terze dosi. Figliuolo, nel ringraziare tutto il personale sanitario per il ”costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini, ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle Province autonome coordinate dalla Struttura Commissariale”. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ierinelle somministrazioni dianti-coninoculate. Secondo quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, sono oltre 686mila le somministrazioni nelle ultime 24 ore, con circa 77.500 prime, di cui 48mila bambini, e 22.500 primeper over 50.550mila le terze. Figliuolo, nel ringraziare tutto il personale sanitario per il ”costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini, ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle Province autonome coordinate dalla Struttura Commissariale”. L'articolo proviene da ...

