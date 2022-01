Covid Italia | 196 224 contagi e 313 morti | bollettino 12 gennaio

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - sscnapoli : ?? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?? Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - vogue_italia : Colpa del Covid: la sfilata di debutto del menswear sarà online. Ma JW Anderson promette (ottimisticamente ??) che a… - elisamassimi : Radio radio - Video Svezia, terrore in prima pagina ma e' un bluff. Statistiche di confronto Italia Svezia India. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

... 'Akpa - Akpro ha contratto ilnel suo club. Ha seguito il protocollo di isolamento di 10 giorni in. Ma quando ha si è poi sottoposto a ulteriori esami, mostrava segni di polmonite. Ha ...Un calendario pazzo, obbligato dai rinvii per, propone l'ultima giornata del girone di andata quando le squadre sono già scese in campo per ... è fondamentale soprattutto in chiave Coppa, ...Continua senza sosta la lotta al Covid che ormai da due anni imperversa nel nostro Paese ... quindi uno stop alle lezioni in Italia. Città e comuni cercano come possono di limitare i contagi, ...È un Marco Legovich raggiante e che non sa trattenere il sorriso quello che si presenta nella sala stampa del PalaRadi di Cremona a commentare l'ottava vittoria stagionale di ...