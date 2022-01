Covid: intesa in Stato-Regioni su stop squadra con 35% positivi tra atleti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - E' stata raggiunta l'intesa sul protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza Stato-Regioni, in cui si prevede lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi, a quanto apprende l'Adnkronos. Questa la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - E' stata raggiunta l'sul protocolloaggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza, in cui si prevede loallacon il 35% degli, a quanto apprende l'Adnkronos. Questa la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio.

Advertising

Barbara___2105 : RT @strange_days_82: #Cacciari : La salute non è solo il #covid Va intesa globalmente Le #disuguaglianze stanno crescendo Sono aumentati… - Dome689 : RT @TgLa7: Covid: #Gelmini, intesa in Stato-Regioni su protocollo #sport - mn3mocs : RT @marifcinter: Gelmini: 'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo i… - marifcinter : Gelmini: 'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Pos… - TgLa7 : Covid: #Gelmini, intesa in Stato-Regioni su protocollo #sport -