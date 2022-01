Covid: in Toscana 13.341 nuovi casi, tasso positivi al 18,48% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 13.341 su 72.195 test di cui 25.068 tamponi molecolari e 47.127 test rapidi. Lo riferisce su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Lieve calo del tasso dei nuovi positivi che passa da 18,61% di ieri (77,4% sulle prime diagnosi) a 18,48% oggi (69,6% sulle prime diagnosi). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - Idiregistrati insono 13.341 su 72.195 test di cui 25.068 tamponi molecolari e 47.127 test rapidi. Lo riferisce su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Lieve calo deldeiche passa da 18,61% di ieri (77,4% sulle prime diagnosi) a 18,48% oggi (69,6% sulle prime diagnosi).

