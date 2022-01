Covid in Lombardia: il bollettino di oggi 12 gennaio: 41.050 nuovi contagi e 91 decessi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 41.050 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 91 i decessi , portando così a 35.610 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. A ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 41.050 ipositivi alregistrati innelle ultime 24 ore e 91 i, portando così a 35.610 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. A ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprirà venerdì prossimo l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Si tratta della terza riapertura dopo… - MediasetTgcom24 : Vaccini, a Sesto San Giovanni hub apre anche di notte #Covid - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 41.050 casi e 3.570 ricoverati - RiccardoCampi : Kempes COVID Index dice: in Lombardia o abbiamo raggiunto il picco del contagio, oppure abbiamo raggiunto la massim… - il_piccolo : Covid, la Lombardia dal 14 gennaio non conteggerà i positivi al tampone “senza insufficienza respiratoria” come Cov… -