Covid, in Campania 27mila nuovi positivi: incidenza al 22,9% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 27.034 i nuovi positivi al Covid in Campania su 118.028 test, antigenici e molecolari, esaminati: il tasso di incidenza è del 22,9%, in lieve calo rispetto al 23,9 dei due giorni precedenti. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 20 nuove vittime, di cui 17 decedute nelle ultime 48 ore. i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 79 (-6), quelli di degenza continuano a crescere e si attestano a quota 1.126 (+35). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)positivi del giorno: 27.034 (*) di cui: positivi all’antigenico: 14.035 positivi al molecolare: 12.999 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 27.034 ialinsu 118.028 test, antigenici e molecolari, esaminati: il tasso diè del 22,9%, in lieve calo rispetto al 23,9 dei due giorni precedenti. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 20 nuove vittime, di cui 17 decedute nelle ultime 48 ore. i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 79 (-6), quelli di degenza continuano a crescere e si attestano a quota 1.126 (+35). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 27.034 (*) di cui:all’antigenico: 14.035al molecolare: 12.999 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ...

