Covid in Campania, 27.034 nuovi casi e 20 morti: l'incidenza ora è al 22,9% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 27.034 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 118.028 test. Dei 27.034 nuovi casi, 14.035 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 64.401 test antigenici... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 27.034 icasi di-19 emersi ieri indall'analisi di 118.028 test. Dei 27.034casi, 14.035 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 64.401 test antigenici...

Advertising

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - NicolaPorro : ?? Il no al bollettino quotidiano sui contagi, il #greenpass che in Campania funziona anche per i positivi e il covi… - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, 27.034 nuovi casi e 20 morti: l'incidenza ora è al 22,9% - neifatti : Covid in Campania, 27.034 nuovi positivi -