Covid, il bollettino di oggi 12 Gennaio 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Pubblicato il bollettino quotidiano sull'emergenza Covid-19 nel nostro paese. oggi 12 Gennaio 2022 sono 313 i decessi Il bollettino di oggi segnala un aumento di 196.224 nuovi casi con 313 decessi. Il numero di guariti sale a 108.198 guariti. Sono stati eseguiti 1.190.567 tamponi. Le Terapie intensive sono 1.669 (-8) Ricoverati con sintomi: 17.309 (+242) Tasso di positività: 16,48%.

