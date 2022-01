Covid: Gravina, 'soddisfatti di protocollo in Stato-Regioni, calcio ha bisogno di regole chiare' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “È un risultato di cui siamo molto soddisfatti". Questo il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina dopo l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le regole Covid per gli sport di squadra. "E' frutto dell'ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra Federazione. Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi", sottolinea Gravina che auspica "che anche il Cts riconoscerà l'impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “È un risultato di cui siamo molto". Questo il commento del presidente della Figc Gabrieledopo l'approvazione della Conferenzadelcon leper gli sport di squadra. "E' frutto dell'ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra Federazione. Ilhadi dialogo, die di responsabilità e il nuovonasce su queste basi", sottolineache auspica "che anche il Cts riconoscerà l'impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”.

