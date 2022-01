Covid, gli asili nidi comunali a Bologna riducono orario fino al 31 gennaio: manca il personale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I nidi comunali di Bologna chiuderanno alle ore 16.30 per tutto il mese di gennaio, sospendendo quindi il servizio cosiddetto prolungato, mentre nelle scuole d'infanzia non si prevedono riduzioni di orario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Idichiuderanno alle ore 16.30 per tutto il mese di, sospendendo quindi il servizio cosiddetto prolungato, mentre nelle scuole d'infanzia non si prevedono riduzioni di. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Co… - Agenzia_Ansa : L'allarme degli oncologi: gli ospedali sono pieni di pazienti Covid, gli interventi slittano per mesi. Si rischia l… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - infoitsport : Covid, nuovo protocollo per gli sport di squadra professionistici: stop se positivo almeno il 35% del gruppo - happyproudpuppy : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Per violazioni obbligo over 50, sarà cura del Ministero Salute predisporre gli elenchi degli inadempienti. La nor… -