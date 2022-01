Covid, gli altri malati non riescono ad essere operati:”Malattie benigne diventano patologie letali” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come è chiaro fin dall’inizio della pandemia, il Covid non nuoce -più o meno gravemente- solo a coloro che vengono contagiati da esso ma anche a tutti i malati di altro tipo che necessitano delle forze e dei posti degli ospedali italiani, che per colpa del Covid-19 non possono però andare sempre incontro alle esigenze dei malati. Covid, gli altri malati non possono essere operati Anche nel gennaio 2022 il problema rimane: i malati non-Covid subiscono i ritardi e le procrastinazioni sanitarie che gli ospedali sono costretti a mettere in atto per via di terapie intensive piene e reparti riconvertiti a uso Covid. Posticipare, in materia sanitaria, non è purtroppo sempre solo un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come è chiaro fin dall’inizio della pandemia, ilnon nuoce -più o meno gravemente- solo a coloro che vengono contagiati da esso ma anche a tutti idi altro tipo che necessitano delle forze e dei posti degli ospedali italiani, che per colpa del-19 non possono però andare sempre incontro alle esigenze dei, glinon possonoAnche nel gennaio 2022 il problema rimane: inon-subiscono i ritardi e le procrastinazioni sanitarie che gli ospedali sono costretti a mettere in atto per via di terapie intensive piene e reparti riconvertiti a uso. Posticipare, in materia sanitaria, non è purtroppo sempre solo un ...

