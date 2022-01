Covid Gb oggi, sfiorati 400 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Gran Bretagna sfiora i 400 morti Covid nelle ultime 24 ore. Il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie registra 129.587 nuovi contagi e 398 decessi. Al momento vi sono 19.735 pazienti Covid ricoverati, di cui 793 attaccati ai respiratori. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Gran Bretagna sfiora i 40024 ore. Il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie registra 129.587 nuovi contagi e 398 decessi. Al momento vi sono 19.735 pazientiricoverati, di cui 793 attaccati ai respiratori. L'articolo proviene da Italia Sera.

