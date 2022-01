Covid | FlixBus taglia corse del 30% e avverte il Governo | «Senza ristori | altre riduzioni»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)torna a richiamare l’attenzione delsull’urgenza diadeguati per il settore dei viaggi in autobus. Bisogna attutire l’impatto della crisi sanitaria sulle aziende del comparto. L’obiettivo è scoraggiare una drastica riduzione dei servizi e dell’attività di impresa nei prossimi mesi. L’aggravarsi della situazione pandemica ha portato al calo delle prenotazioni. Perciòha dovutore del 30% l’offerta in Italia, già sensibilmente ridotta rispetto ai livelli pre-. Questo, anche su rotte cruciali per il network, come Firenze-Bari, Bologna-Pescara o Roma-Ancona. L’allarme di: già cancellati molti collegamentisostegni immediati la società rischia di dover ridurre ulteriormente i collegamenti attivi ...