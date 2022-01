Avvenire_Nei : Covid. Cina, in lockdown 20 milioni di abitanti. A Pechino 'bolla' per i Giochi - MediasetTgcom24 : Cina, studenti a scuola con le tute anti-Covid #covid - solipsismms : Attenzione al 'Metaverso': dico solo di farsi trovare pronti, perchè voleranno letteralmente schiaffi da una parte… - silvamarilli : I campi di isolamento covid in Cina. - CorriereQ : Covid: Cina, 3 condanne fino a 57 mesi, violata prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina

... ad eccezione forse dellale cui immagini di questi giorni , con persone rinchiuse e lockdown ... il superesperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il, ...Tre persone responsabili di una società di movimentazione merci nella città portuale di Dalian, nel Liaoning, sono state condannate a pene detentive tra i 39 e i 57 mesi per la violazione delle norme ...È scattato l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 in vari casi anche per i bimbi con più di 6 anni, ma quelle certificate non si trovano ...Tianjin è stata la prima città della Cina a rilevare un caso importato di Omicron in un viaggiatore asintomatico arrivato dall'estero il 13 dicembre. Da ieri sera, i biglietti dei treni tra le due cit ...