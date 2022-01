Covid, Casini positivo per la seconda volta: “la terza dose del vaccino funziona, sto benino” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - Adnkronos : #Casini ancora positivo: “Sto benino, terza dose funziona”. - Corriere : Casini positivo (per la seconda volta): «Leggero mal di gola e normale influenza» - LBasemi : Pier Ferdinando Casini di nuovo positivo al Covid. Il test effettuato all'ingresso in Senato. Presenta i sintomi di… - chopperSimone : RT @RItaliaN21: Completamente vaccinato ma positivo al Covid, Pierferdinando Casini si esalta: “La terza dose funziona!”: -