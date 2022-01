Covid Austria oggi, record contagi trainati da Omicron: quasi 18.500 in 24 ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Austria sono stati registrati 18.427 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record dall’inizio della pandemia. Lo scrive il giornale Kronen Zeitung spiegando che a trainare il contagio è la diffusione della variante Omicron particolarmente contagiosa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Insono stati registrati 18.427 nuovidi coronavirus nelle ultime 24 ore, undall’inizio della pandemia. Lo scrive il giornale Kronen Zeitung spiegando che a trainare ilo è la diffusione della varianteparticolarmenteosa. L'articolo proviene da Italia Sera.

