(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non siamo nella crisi nera del 2020. Ma alcuni ospedali iniziano a scricchiolare. Per decidere a chi assegnare un posto in rianimazione sarebbe giusto tener conto anche della vaccinazione”. Tutti lo ricordano perché fu lui ad assistere Piergiorgio Welby, malato di Sla, nella sua scelta di fine vita. Mariooggi è responsabile della Terapiadell’ospedale di Casalmaggiore (Cremona) e in un’intervista a ‘La Repubblica’ affronta una riflessione sulle logiche che devono guidare scelte difficili come quella di gestire i posti letto in situazioni di affollamento dei reparti. Situazioni che, come tanti primari di rianimazione, ha vissuto durante la prima drammatica ondata di. Quando i posti, spiega, “la regola è dare laa chi ha più probabilità ...

Advertising

fisco24_info : Covid, anestesista Riccio: 'Precedenza a vaccinati se mancano letti intensiva': 'Andrebbero rivisti criteri priorit… - sulsitodisimone : Covid, anestesista Riccio: 'Precedenza a vaccinati se mancano letti intensiva' - Roberto54851745 : Riccio sei un Na n merda umanaCovid, anestesista Riccio: 'Precedenza a vaccinati se mancano letti intensiva' - italiaserait : Covid, anestesista Riccio: “Precedenza a vaccinati se mancano letti intensiva” - StraNotizie : Covid, anestesista Riccio: 'Precedenza a vaccinati se mancano letti intensiva' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anestesista

Oggi, all'Ospedale di Cattinara, i professionisti ASUGI hanno parlato delle vaccinazioni in ambiente protetto, vaccinazioni anti -effettuate in sicurezza, con la presenza dell'ed ...Si tratta di vaccinazioni anti -effettuate in sicurezza, con la presenza dell'e di un'équipe dedicata, su utenti esposti al rischio di sviluppare grazi reazioni avverse, in seguito ...Dopo i 910 parti e 240 interventi maggiori del 2021, nel nuovo anno il reparto si è sdoppiato per accogliere anche gestanti positive ...“Non siamo nella crisi nera del 2020. Ma alcuni ospedali iniziano a scricchiolare. Per decidere a chi assegnare un posto in rianimazione sarebbe giusto tener conto anche della vaccinazione”. Tutti lo ...