Covid, anche Palù (Aifa) vuole archiviare il bollettino quotidiano: «Rendiamolo settimanale» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) anche Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, si dice favorevole ad archiviare il bollettino giornaliero sui contagi da Covid. I dati, dice, dovrebbero essere diffusi con «una comunicazione settimanale, o più istituzionale, o forse più diluita». In precedenza, anche Donato Greco del Cts aveva detto di appoggiare l’idea di un bollettino settimanale. Palù, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha poi commentato la richiesta avanzata oggi dalla regione Lombardia di togliere dal conteggio dei ricoverati le persone ospedalizzate per altre patologie e successivamente risultate positive al virus. «Può diventare un artifizio numerico: è ora di cominciare a palare della differenza tra infezione e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Giorgio, presidente dell’e membro del Cts, si dice favorevole adilgiornaliero sui contagi da. I dati, dice, dovrebbero essere diffusi con «una comunicazione, o più istituzionale, o forse più diluita». In precedenza,Donato Greco del Cts aveva detto di appoggiare l’idea di un, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha poi commentato la richiesta avanzata oggi dalla regione Lombardia di togliere dal conteggio dei ricoverati le persone ospedalizzate per altre patologie e successivamente risultate positive al virus. «Può diventare un artifizio numerico: è ora di cominciare a palare della differenza tra infezione e ...

