Covid | a Trieste e Gorizia stop agli interventi chirurgici | Solo urgenze | troppi pazienti al Pronto soccorso

Il leader della protesta al porto di Trieste, Stefano Puzzer: 'Sono positivo, in quarantena a casa. Mi spiace, ho i… Trieste, il leader dei portuali positivo al Covid: 'Il Green pass non mi serve, ce l'ho da ottobre e non l'ho mai u… A Trieste e Gorizia da oggi sospesi gli interventi chirurgici. Saranno effettuati solo quelli di urgenza, causa covid che…

Leggi Anche, l'occupazione delle terapie intensive sale al 18%. Ae Gorizia sospesa l'attività chirurgica causa pandemia Vittime che ieri sono state sentite di nuovo fino a tarda sera ...e Gorizia non si opera più. Tolti gli interventi d'urgenza, gli altri (per esempio quelli programmati) e i ricoveri non urgenti. Colpa dei ricoverati, che occupano militarmente la ...Una pessima notizia, sul fronte della pressione ospedaliera, arriva dal Friuli Venezia Giulia: l'attivita' chirurgica è stata infatti sospesa nelle province di Trieste e Gorizia a causa della pandemia ...Tegola per il leader dei portuali e accanito no Green Pass e no vax, Putzer ha preso il Covid, ora dovrà stare in quarantena.