Covid a Fiumicino, dal 13 gennaio i bimbi di nidi e materne usciranno alle ore 15 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fiumicino – A partire da domani 13 gennaio e, al momento, fino a venerdì 21 gennaio, a causa dell’attuale situazione di emergenza legata al Covid, gli orari pomeridiani degli asili e delle scuole materne comunali di Fiumicino saranno contratti, con l’uscita anticipata alle ore 15. “Dopo accurate e attente analisi della situazione legata alle assenze di bambini e maestre dovute al Covid in questi primi giorni di scuola – spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca –, insieme all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità organizzativa, al momento fino al prossimo venerdì 21 gennaio, con una riformulazione dell’orario dei nidi e delle scuole ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– A partire da domani 13e, al momento, fino a venerdì 21, a causa dell’attuale situazione di emergenza legata al, gli orari pomeridiani degli asili e delle scuolecomunali disaranno contratti, con l’uscita anticipataore 15. “Dopo accurate e attente analisi della situazione legataassenze di bambini e maestre dovute alin questi primi giorni di scuola – spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca –, insieme all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità organizzativa, al momento fino al prossimo venerdì 21, con una riformulazione dell’orario deie delle scuole ...

