Covid, a Bergamo 4.026 nuovi contagi. In Lombardia 91 decessi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati di martedì 12 gennaio in Lombardia. effettuati 223.167 tamponi, i positivi sono 41.050 (18,3%). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati di martedì 12 gennaio in. effettuati 223.167 tamponi, i positivi sono 41.050 (18,3%).

Advertising

Paolo_Bargiggia : Dalla parte di @DjokerNole senza alcun dubbio! Quei pecoroni che adesso lo criticano fanno finta di dimenticare anc… - pirata_21 : #Renzi: “Chiedere di chiudere le scuole è pura demagogia'. Vuoi mettere chiedere di riaprire tutto in piena pandemi… - numerodiec1 : I miti fondativi della farsa covid sono le terapie intensive e i camion di bergamo. In entrambi i casi si parla di… - RPezzucchi : Vaccinazioni Covid, in dieci giorni quasi 100 mila somministrazioni in Bergamasca - DanieleVisconte : @stefyorlando Non è così Stefy. Ti consiglio di vedere qualche intervista di Stefano Manera (medico che ha operato… -