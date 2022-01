Covid: 91 morti in Lombardia nelle ultime 24 ore, a Bergamo 4026 nuovi positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 41.050 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 223.167 tamponi effettuati. A Bergamo e in provincia 4.026. Salgono i decessi: 91 nelle ultime 24 ore. Tre persone in meno di ieri ricoverate in terapia intensiva, dove si trovano 253 persone, mentre sono 3.317 quelle nei reparti dedicati, 115 più di ieri. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 223.167, totale complessivo: 27.011.765 – i nuovi casi positivi: 41.050 – in terapia intensiva: 253 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.317 (+115) – i decessi, totale complessivo: 35.610 (+91) I nuovi casi per provincia Milano: 12.065 di cui 5.095 a Milano città; Bergamo: 4.026; Brescia: 5.880; Como: 2.637; Cremona: 1.395; Lecco: 1.292; Lodi: 994; Mantova: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 41.050 iina fronte di 223.167 tamponi effettuati. Ae in provincia 4.026. Salgono i decessi: 9124 ore. Tre persone in meno di ieri ricoverate in terapia intensiva, dove si trovano 253 persone, mentre sono 3.317 quelle nei reparti dedicati, 115 più di ieri. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 223.167, totale complessivo: 27.011.765 – icasi: 41.050 – in terapia intensiva: 253 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.317 (+115) – i decessi, totale complessivo: 35.610 (+91) Icasi per provincia Milano: 12.065 di cui 5.095 a Milano città;: 4.026; Brescia: 5.880; Como: 2.637; Cremona: 1.395; Lecco: 1.292; Lodi: 994; Mantova: ...

Advertising

RobertoBurioni : United Airlines comunica che 3.000 dipendenti sono positivi al COVID, ma grazie all'obbligo di vaccinazione imposto… - fanpage : 'Nonostante Omicron sia meno letale, si contano centinaia di morti al giorno per Covid, solo in Italia. Solo che pe… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - GioB1974 : RT @MMmarco0: 'Togliamo il bollettino' 'Il covid ormai è un raffreddore' 'Il dato dei morti è falsato' In Italia è ormai in atto una fiera… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Sono 196.224 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore e 313 i morti. Emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. I #tamponi… -