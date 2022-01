Covid | 196 224 nuovi casi con 1 190 567 tamponi e altri 313 decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - RaiNews : Covid: in 24 ore 196.224 nuovi casi, 313 decessi, 1.190.567 tamponi, tasso di positività al 16,4% #Covid19 - andreap46674638 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - ModernoAlex : Media settimanale di contagi 1 milione e 300mila. Media decessi intorno ai 2000. Non dico nulla. Covid Italia, il… - margherita951 : RT @Radio1Rai: ??#Covid 196.224 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, picco dei decessi: 313. Effettuati 1.190.567 test. Tasso di positività al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 196

In Italia ci sono.224 nuovi casi di- 19 a fronte di 1.190.567 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 220.532 con oltre 1,3 milioni di test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...Nelle ultime 24 ore sono stati.224 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 220.532. I tamponi ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti...ROMA - Ammontano 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre martedì erano state 294 ...In Italia ci sono 196.224 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 1.190.567 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 220.532 con oltre 1,3 milioni di test). Nelle ultime 24 ore ...