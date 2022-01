Covid-19 prima, dopo o durante il vaccino: ecco cosa fare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La rapida diffusione della variante Omicron ha portato ad una rapida ascesa della curva epidemiologica nelle ultime due settimane. Per questo motivo, il Governo ha preso alcuni provvedimenti allo scopo di incentivare la campagna vaccinale contro il Covid-19. Difatti, se circa il 90% della popolazione ha già concluso il ciclo primario, una buona fetta di italiani non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose. Che si tratti di paura, di convinta opposizione ideologica o di mero scetticismo, svariati sono i dubbi e le perplessità sollevati dai cittadini in merito alla somministrazione del vaccino, specialmente se si considera l’elevata contagiosità del virus al momento attuale e che la possibilità di contrarre la malattia possa interferire con l’inoculazione del serio. Dunque, le variabili da tenere in considerazione sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La rapida diffusione della variante Omicron ha portato ad una rapida ascesa della curva epidemiologica nelle ultime due settimane. Per questo motivo, il Governo ha preso alcuni provvedimenti allo scopo di incentivare la campagna vaccinale contro il-19. Difatti, se circa il 90% della popolazione ha già concluso il ciclorio, una buona fetta di italiani non ha ancora ricevuto nemmeno ladose. Che si tratti di paura, di convinta opposizione ideologica o di mero scetticismo, svariati sono i dubbi e le perplessità sollevati dai cittadini in merito alla somministrazione del, specialmente se si considera l’elevata contagiosità del virus al momento attuale e che la possibilità di contrarre la malattia possa interferire con l’inoculazione del serio. Dunque, le variabili da tenere in considerazione sono ...

