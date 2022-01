Costa Concordia, il racconto del naufragio avvenuto 10 anni fa e il ricordo delle 32 vittime (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono trascorsi 10 anni dalla tragedia della Costa Concordia presso l’Isola del Giglio, un incidente destinato a diventare uno dei naufragi più gravi della nostra storia. Ecco il racconto di cosa accadeva quella notte di 10 anni fa e chi sono state le 32 vittime. Costa Concordia, l’ “inchino” che ha dato origine alla tragedia Il naufragio avveniva alle 21.45 del 13 gennaio 2012, nelle vicinanze dell’Isola del Giglio, e da subito era stato definito come “il nostro Titanic”. La Costa Concordia salpa dal porto di Civitavecchia alle 18.57 di quello stesso giorno, diretta a Savona e con 4.229 persone a bordo, tra 3.190 passeggeri e 1.007 membri dell’equipaggio. È alle 21.04 che la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono trascorsi 10dalla tragedia dellapresso l’Isola del Giglio, un incidente destinato a diventare uno dei naufragi più gravi della nostra storia. Ecco ildi cosa accadeva quella notte di 10fa e chi sono state le 32, l’ “inchino” che ha dato origine alla tragedia Ilavveniva alle 21.45 del 13 gennaio 2012, nelle vicinanze dell’Isola del Giglio, e da subito era stato definito come “il nostro Titanic”. Lasalpa dal porto di Civitavecchia alle 18.57 di quello stesso giorno, diretta a Savona e con 4.229 persone a bordo, tra 3.190 passeggeri e 1.007 membri dell’equipaggio. È alle 21.04 che la ...

Advertising

SkyTG24 : Costa Concordia, il vigile del fuoco a Sky TG24: 'Non avevamo certezza di sopravvivere' - LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Sono passati 10 anni da una delle più gravi tragedie del mare avvenute in Italia. Il racconto di chi l'ha vissuta ? https://t.… - SkyTG24 : Sono passati 10 anni da una delle più gravi tragedie del mare avvenute in Italia. Il racconto di chi l'ha vissuta ? - MontiFrancy82 : La #Rai ricorda il naufragio della Costa Concordia nel decimo anniversario - infoitestero : Costa Concordia: MiTE, dopo 10 anni superiori alle attese i risultati degli interventi di ripristino ambientale dei… -