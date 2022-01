Costa Concordia, Domnica Cemortan dieci anni dopo il disastro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Trentadue morti, decine di feriti, il naufragio della Costa Concordia avvenuto a pochi centinaia di metri dalla Costa dell’isola del Giglio il 13 gennaio 2012 è una delle più terribili tragedie del mare che la storia italiana ricordi. Quella notte il capitano Francesco Schettino scelse di fare una manovra azzardata, il cosiddetto ‘inchino’ portando un gigante del mare a poco più di 500 metri dalla scogliera dell’isola toscana. Come andò poi, purtroppo è storia nota. La storia di un’incoscienza che si è lasciata dietro 32 cadaveri, decine di feriti e centinaia di persone che non dimenticheranno mai quella notte scellerata. Francesco Schettino, dieci anni dopo il naufragio della Costa Concordia Per quel naufragio il comandante della nave, ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Trentadue morti, decine di feriti, il naufragio dellaavvenuto a pochi centinaia di metri dalladell’isola del Giglio il 13 gennaio 2012 è una delle più terribili tragedie del mare che la storia italiana ricordi. Quella notte il capitano Francesco Schettino scelse di fare una manovra azzardata, il cosiddetto ‘inchino’ portando un gigante del mare a poco più di 500 metri dalla scogliera dell’isola toscana. Come andò poi, purtroppo è storia nota. La storia di un’incoscienza che si è lasciata dietro 32 cadaveri, decine di feriti e centinaia di persone che non dimenticheranno mai quella notte scellerata. Francesco Schettino,il naufragio dellaPer quel naufragio il comandante della nave, ...

