Costa Concordia | 10 anni dopo Gli speciali tv per ricordare la tragedia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)Diecifa – era il 13 gennaio 2012 – l’inchino fatale della. Nel tristeversario della, che costò la vita a 39 naufraghi, anche la tv ricorderà il giorno del disastro navale. Le stesse telecamere che in quell’occasione documentarono la, ora riproporranno testimonianze e ricordi di un evento che ha segnato la cronaca italiana per la sua drammaticità. Ecco i principali appuntamenti televisivi dedicati allo storico avvenimento.versarioRai La Rai con le sue testate giornalistiche e i programmi ricorderà il naufragio dellae ciò che ne è seguito proprio il giorno 13 ...

Dieci anni per non dimenticare, ma anche per superare definitivamente quella che è stata la tragedia del naufragio delladavanti all'Isola del Giglio. Il decennale del naufragio della nave dellaCrociere diventa un momento di commemorazione e di riflessione che dall'Isola del Giglio si estende a ...Ore 22.02 del 13 gennaio 2012. Ai carabinieri di Prato arriva la telefonata della conoscente di uno dei 4.229 tra passeggeri e membro dell'equipaggio a bordo della nave da crociera. A rispondere è il brigadiere Ciro Formuso, oggi in pensione. Per quanto curiosa e confusa quella richiesta di aiuto in mare che arriva a Prato, ai piedi della Calvana, viene presa ...Dieci anni fa – era il 13 gennaio 2012 – l’inchino fatale della Costa Concordia. Nel triste anniversario della tragedia, che costò la vita a 39 naufraghi, anche la tv ricorderà il giorno del disastro ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 12 gennaio 2022- Dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, la Costa Concordia naufragò davanti all’isola del Giglio, provocando la morte di 32 persone. L’allora ministero dell’Ambi ...