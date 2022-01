Cosimo Ferri | la Camera salva il deputato di Italia Viva | no all’uso delle intercettazioni sullo scandalo nomine Contrari M5S e Alternativa

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Aula dellaha negato l’usotramite trojanconversazioni del magistrato ediMaria, richieste dalla sezione disciplinare del Csm nell’ambito della vicenda della riunione all’hotel Champagne di Roma, in cui il parlamentare discuteva con ilLuca Lotti, l’ex magistrato Luca Palamara e alcuni membri togati del Consiglio dell’imminente nomina del nuovo procuratore di Roma. L’assemblea di Montecitorio ha approvato con 227 voti a favore e 86(M5S e) la relazione della Giunta per le immunità del 16 novembre scorso, che chiedeva di negare l’autorizzazione. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

ZenatiDavide : Cosimo Ferri, la Camera salva il deputato di Italia Viva: no all’uso delle intercettazioni sullo scandalo nomine. C… - VDo5g : RT @MissCherryLips1: Cosimo Ferri - SexDrugsAndSD : RT @MissCherryLips1: Cosimo Ferri - paulinohp : RT @MissCherryLips1: Cosimo Ferri - jhonnycurios : RT @MissCherryLips1: Cosimo Ferri -

Ultime Notizie dalla rete : Cosimo Ferri

Il Fatto Quotidiano

... verificare che cosa stia succedendo e porre in essere un serio piano sicurezza, garantendo mezzi e personale per un controllo efficace' - questo è stato il commento diMaria, ...Il pezzo di Repubblica , in particolare, aveva anche le intercettazioni effettuate con il trojan inserito nel cellulare di Palamara , come i colloqui fra quest'ultimo e, deputato allora ...Cosimo Maria Ferri esorta interventi Ministra Cartabia per troppi episodi di evasione Altre evasioni, non uno ma tre detenuti (di ...Sarà inaugurato venerdì 14 gennaio il varo del primo concio dell’impalcato metallico del nuovo ponte di Albiano. "Un passo importante – commenta il parlamentare di Italia Viva Cosimo Ferri – che raffo ...