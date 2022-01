Così il super green pass manda in crisi i bar: a Roma 30% di consumi in meno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Cosa si ottiene tagliando fuori da tutto i non vaccinati? Intanto un effetto nefasto per i baristi, già messi a dura prova negli ultimi due anni da lockdown, restrizioni e zone colorate. Il super green pass obbligatorio anche per una tazzina di caffè al bancone – ultima “geniale” idea di un governo allo sbaraglio – sta già allontanando diverse persone dai bar. I dati difficilmente mentono e in questo caso sono piuttosto schiaccianti. Il super green pass manda (di nuovo) i bar in crisi “Negli ultimi 20 giorni ci risulta un calo di consumi importante, per esempio della semplice tazzina del caffè, con il 30% in meno di consumi rispetto alla media”, dice a Leggo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen – Cosa si ottiene tagliando fuori da tutto i non vaccinati? Intanto un effetto nefasto per i baristi, già messi a dura prova negli ultimi due anni da lockdown, restrizioni e zone colorate. Ilobbligatorio anche per una tazzina di caffè al bancone – ultima “geniale” idea di un governo allo sbaraglio – sta già allontanando diverse persone dai bar. I dati difficilmente mentono e in questo caso sono piuttosto schiaccianti. Il(di nuovo) i bar in“Negli ultimi 20 giorni ci risulta un calo diimportante, per esempio della semplice tazzina del caffè, con il 30% indirispetto alla media”, dice a Leggo il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La sanzione da 100 euro non è l'unica prevista per gli over 50 non vaccinati. Così fonti di Palazzo Chigi, ricordan… - Angelo021248 : @AuroraLittleSun È semplice: faccia le tre dosi di vaccino, avrà il super Green-pass e non avrà nessun problema. Più semplice di così? - rincogirl : A suo tempo ho ricevuto 2 diconsi 2 protocolli covid. Una sola telefonata dall’asl. Non è stato mai bloccato il gp,… - tisthedamnFra : tre settimane a Beijing, piena pandemia e questi fanno un evento super spreader senza bolla e senza misure di sicur… - lesbianmistake : daily reminder che se fate pesi non diventate come uomini o super muscolose per sbaglio ci vogliono anni e intenzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Così super Cesare Cremonini ospite di Sanremo 2022 Il noto cantautore bolognese, con un passato nei Lùnapop, sarà super - ospite all'Ariston in una ... in un vecchio post su Instagram, parla della release di nuovi progetti, raccontandola così: "Allo ...

Covid , ora gli scienziati francesi esortano al " grande passo " ...dice il comunicato In attesa che il pass sanitario francese possa diventare l'equivalente del super ...il ministro " è ormai certo che le misure tradizionali non hanno impatto su una variante così ...

Covid, Fipe: "Con super green pass per bar e ristoranti possibile addio a 28 mln di euro al giorno" latinaoggi.eu Il noto cantautore bolognese, con un passato nei Lùnapop, sarà- ospite all'Ariston in una ... in un vecchio post su Instagram, parla della release di nuovi progetti, raccontandola: "Allo ......dice il comunicato In attesa che il pass sanitario francese possa diventare l'equivalente del...il ministro " è ormai certo che le misure tradizionali non hanno impatto su una variante...