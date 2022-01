Coronavirus, mercoledì 12 gennaio: sono 12.027 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi, sono 15 i decessi, 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e 4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno”. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 872 i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel, su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027casi positivi,15 i decessi, 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e 4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “rispetto adella scorsa settimana4.437 i casi positivi in meno”. I casi a Roma cittàa quota 5.063. Asl Roma 1:1.695 icasi e 1 decesso. Asl Roma 2:2.712 icasi e 1 decesso. Asl Roma 3:656 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 4:872 i ...

