Coronavirus Italia, il bollettino del 12 gennaio: 196.224 nuovi casi, 313 i decessi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 12 gennaio 2022 Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 122022

Advertising

sole24ore : ?? Studio Usa: sostanze della cannabis possono prevenire il Covid. ?? Germania, nuovo record di casi giornalieri (80… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Corriere : In Israele sempre più bambini contagiati: apre il primo reparto pediatrico Omicron - Ste_Gualdoni : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 117.019.459 Dosi somministrate ieri: 6… - andreastoolbox : Covid, perché il bollettino è un falso problema | Sky TG24 -