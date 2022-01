Coronavirus, aumentano ancora i decessi: 313 in un giorno. I nuovi contagi sono 196.224 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il bollettino del 12 gennaio 2022 sono 313 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 294). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 139.872. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +196.224 positivi. sono 2.222.060 gli attualmente positivi, mentre sono 7.971.068 i casi totali da inizio pandemia. La situazione negli ospedali In 17.309 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali del Paese. sono invece 1.669 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 156 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.203.082 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il bollettino del 12 gennaio 2022313 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 294). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 139.872. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +196.224 positivi.2.222.060 gli attualmente positivi, mentre7.971.068 i casi totali da inizio pandemia. La situazione negli ospedali In 17.309ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali del Paese.invece 1.669 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 156 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.203.082in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e ...

