Coppa Italia, Spalletti pronto a far esordire un giovane (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Luciano Spalletti sarebbe pronto a mandare in campo dal 1? Alessandro Zanoli. L’emergenza difensiva del Napoli, infatti, non accenna a diminuire, e visti i numerosi impegni ravvicinati, la possibilità di vedere Zanoli titolare cresce a dismisura. FOTO: Inside foto – Zanoli Napoli Malcuit e Mario Rui sono ancora positivi al Covid-19 e Ghoulam, dopo il lungo periodo di stop, ha giocato due partite di fila. È quindi improbabile che Spalletti decida di fargli disputare la terza gara in sette giorni. Non solo Zanoli: anche Tuanzebe farà, con ogni probabilità, il suo esordio da titolare, con Juan Jesus che tirerà il fiato. Osservato speciale della serata sarà anche Fabian Ruiz, pronto a mettere minuti nelle gambe. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Lucianosarebbea mandare in campo dal 1? Alessandro Zanoli. L’emergenza difensiva del Napoli, infatti, non accenna a diminuire, e visti i numerosi impegni ravvicinati, la possibilità di vedere Zanoli titolare cresce a dismisura. FOTO: Inside foto – Zanoli Napoli Malcuit e Mario Rui sono ancora positivi al Covid-19 e Ghoulam, dopo il lungo periodo di stop, ha giocato due partite di fila. È quindi improbabile chedecida di fargli disputare la terza gara in sette giorni. Non solo Zanoli: anche Tuanzebe farà, con ogni probabilità, il suo esordio da titolare, con Juan Jesus che tirerà il fiato. Osservato speciale della serata sarà anche Fabian Ruiz,a mettere minuti nelle gambe.

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - LTorreira34 : Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pe… - romeoagresti : #Allegri: “Landucci si deve preparare, perché devo scontare la squalifica di 3 anni fa in Coppa Italia contro l’Ata… - il_rafaeliano : @MarcoElliottOUT @MilanNewsit non penso che la top4 sia così a rischio da non avere neanche l'ambizione di provare… - ForzaVeneziaUK : ?? | M?A?T?C?H?D?A?Y? ?????????????? are back in Coppa Italia action with a tricky game at Atalanta. ?? ?? Coppa Italia R… -