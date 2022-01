Coppa Italia: Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La sfida tra Atalanta e Venezia apre gli ottavi di finale nella Coppa Italia 2021/2022 (di seguito le formazioni ufficiali), chi passa troverà ai quarti la vincente di Napoli-Fiorentina. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria tennistica in campionato contro l’Udinese tre giorni fa, mentre in questo fine settimana affronteranno l’Inter. In Coppa, gli orobici hanno ottenuto la qualificazione in tre delle ultime quattro occasioni in cui hanno disputato gli ottavi, dopo aver subito l’eliminazione in tutte le cinque precedenti occasioni (tra il 2006 e il 2017). Inoltre, la compagine nerazzurra ha vinto 15 delle ultime 16 sfide interne di Coppa Italia, segnando almeno due reti in ognuno di questi successi. Fa eccezione la sconfitta, per ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La sfida traapre gli ottavi di finale nella2021/2022 (di seguito le), chi passa troverà ai quarti la vincente di Napoli-Fiorentina. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria tennistica in campionato contro l’Udinese tre giorni fa, mentre in questo fine settimana affronteranno l’Inter. In, gli orobici hanno ottenuto la qualificazione in tre delle ultime quattro occasioni in cui hanno disputato gli ottavi, dopo aver subito l’eliminazione in tutte le cinque precedenti occasioni (tra il 2006 e il 2017). Inoltre, la compagine nerazzurra ha vinto 15 delle ultime 16 sfide interne di, segnando almeno due reti in ognuno di questi successi. Fa eccezione la sconfitta, per ...

