Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: la tentazione Piatek e tutte le curiosità sui match (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le squadre tornano in campo per la Coppa Italia. La sfida più affascinante degli ottavi di finale è quella che mette di fronte Napoli e Fiorentina. Una gara che promette gol e spettacolo, vista l’idea di calcio di Spalletti e Italiano, ma con gli azzurri che partono favoriti, secondo gli esperti di Sisal matchpoint, a 1,80 contro il 4,25 dei toscani mentre per il pareggio si scende a 3,60. Napoli avanti anche per il passaggio turno, in quota a 1,36 rispetto al 3,00 di Vlahovic e compagni. Bilancia che pende dalla parte dei padroni di casa perché la storia, recente e in Coppa Italia, è tutta a favore dei partenopei: in generale, la Fiorentina ha battuto il Napoli solo tre volte negli ultimi 11 anni mentre nella competizione nazionale non ha mai ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le squadre tornano in campo per la. La sfida più affascinante deglidiè quella che mette di fronte Napoli e Fiorentina. Una gara che promette gol e spettacolo, vista l’idea di calcio di Spalletti eno, ma con gli azzurri che partono favoriti, secondo gli esperti di Sisalpoint, a 1,80 contro il 4,25 dei toscani mentre per il pareggio si scende a 3,60. Napoli avanti anche per il passaggio turno, in quota a 1,36 rispetto al 3,00 di Vlahovic e compagni. Bilancia che pende dalla parte dei padroni di casa perché la storia, recente e in, è tutta a favore dei partenopei: in generale, la Fiorentina ha battuto il Napoli solo tre volte negli ultimi 11 anni mentre nella competizione nazionale non ha mai ...

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - LTorreira34 : Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pe… - romeoagresti : #Allegri: “Landucci si deve preparare, perché devo scontare la squalifica di 3 anni fa in Coppa Italia contro l’Ata… - StefanoSciacchi : RT @gippu1: Negli ultimi 32 anni la #Juventus ha vinto trofei in Italia (scudetti compresi) a Torino, Avellino, Parma, Roma, Palermo, Berga… - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Contro il Genoa in Coppa Italia #Tomori potrebbe giocare dall'inizio via @Gazzetta_it -