Coppa Italia | al Gewiss Stadium contro il Venezia Ilicic e Pessina a supporto di Piccoli?

Dopo la rotonda vittoria dell'Atalanta ai danni dell'Udinese è il momento di tornare in campo per la Coppa Italia. Mercoledì 12 gennaio alle 17,30 i bergamaschi ospiteranno il Venezia al Gewiss Stadium nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa di lega. Gli uomini di Gasperini giocheranno la prima partita della competizione 2021-2022, in quanto faranno il loro ingresso nel tabellone a partire da questo turno. I lagunari invece hanno dovuto superare il Frosinone ai rigore e la Ternana nei sedicesimi di finale con il punteggio di 3-1. La Dea si presenta in Coppa Italia come una delle favorite per aggiudicarsi il trofeo, avendolo sfiorato per due volte nelle ultime tre stagioni. Toloi e compagni si sono arresi in finale nel 2019 alla Lazio e ...

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - LTorreira34 : Nelle sconfitte è quando impari di più. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pe… - romeoagresti : #Allegri: “Landucci si deve preparare, perché devo scontare la squalifica di 3 anni fa in Coppa Italia contro l’Ata… - pokemonderba : isolata da tutti ma almeno oggi c’è coppa italia e supercoppa - hopfrog73 : @emilianofaziosi @anomaleo quella finale di Coppa Italia giocata a San Siro con l'inaugurazione in pompa magna del… -