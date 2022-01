Coppa d’Africa, Mauritania-Gambia in ritardo: si gioca alle 17:45 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giornata da incubo per la Caf e la Coppa d’Africa. Dopo il pasticcio arbitrale di Tunisia-Mali, anche Mauritania-Gambia, seconda partita del giorno, sembra avere qualche problema. La partita è in ritardo, e il fischio d’inizio è stato posticipato alle 17:45 proprio per risolvere gli errori (e i possibili strascichi) della partita precedente a Limbe. Ora spazio alle due squadre in campo per regalare spettacolo ad un torneo che fin qui ha offerto solo 10 gol (4 dei quali su rigori). Occhi puntati su Omar Colley (titolare) ed Ebrima Darboe (panchina), le due conoscenze del nostro calcio in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giornata da incubo per la Caf e la. Dopo il pasticcio arbitrale di Tunisia-Mali, anche, seconda partita del giorno, sembra avere qualche problema. La partita è in, e il fischio d’inizio è stato posticipato17:45 proprio per risolvere gli errori (e i possibili strascichi) della partita precedente a Limbe. Ora spaziodue squadre in campo per regalare spettacolo ad un torneo che fin qui ha offerto solo 10 gol (4 dei quali su rigori). Occhi puntati su Omar Colley (titolare) ed Ebrima Darboe (panchina), le due conoscenze del nostro calcio in campo. SportFace.

Advertising

capuanogio : Che posto fantastico la Coppa d'Africa, dove un arbitro fischia la fine con 5 minuti d'anticipo sul 90', poi fa rip… - CB_Ignoranza : Intanto in Tunisia-Mali: -fischio finale a 89:50; - 0 minuti di recupero nonostante 9 cambi e lunga pausa var; -r… - DiMarzio : Il #Senegal ha annunciato la positività del calciatore del @acmilan - _DAGOSPIA_ : DI MALI IN PEGGIO - FOLLIA ARBITRALE DURANTE TUNISIA-MALI IN COPPA D'AFRICA... - VIDEO - fcin1908it : VIDEO / Incredibile in Coppa d’Africa: arbitro fischia la fine di Tunisia-Mali all’85° minuto -