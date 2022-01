Coppa d’Africa 2022, la Costa d’Avorio batte la Guinea Equatoriale: Gradel trascina gli Elefanti, Tuoni ko (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Costa d’Avorio ha sconfitto la Guinea Equatoriale nel match valido per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2022. Gli Elefanti hanno sconfitto i Tuoni al Japoma Stadium di Douala (Camerun) grazie al gol siglato da Gradel al quinto minuto. I verde-arancio si sono portati immediatamente in vantaggio e sono riusciti a conquistare la vittoria come da pronostico della vigilia, ma hanno sudato più del previsto contro un arrembante avversario, capace di restare in partita fino al 90? e di tenere in bilico il risultato. La Costa d’Avorio balza al comando del gruppo E con 3 punti all’attivo, precedendo così Algeria e Sierra Leone, che avevano pareggiato per 0-0 nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laha sconfitto lanel match valido per la prima giornata della fase a gironi della. Glihanno sconfitto ial Japoma Stadium di Douala (Camerun) grazie al gol siglato daal quinto minuto. I verde-arancio si sono portati immediatamente in vantaggio e sono riusciti a conquistare la vittoria come da pronostico della vigilia, ma hanno sudato più del previsto contro un arrembante avversario, capace di restare in partita fino al 90? e di tenere in bilico il risultato. Labalza al comando del gruppo E con 3 punti all’attivo, precedendo così Algeria e Sierra Leone, che avevano pareggiato per 0-0 nella ...

