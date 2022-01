Coppa d’Africa 2022, il Mali batte meritatamente la Tunisia: decisivo il rigore di Koné. Polemiche nel finale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il primo match odierno della Coppa d’Africa 2022, valido per il girone F, si è concluso con una vittoria del Mali per 0-1 ai danni di una spenta e imprecisa Tunisia, che recrimina per un finale ricco di Polemiche per una decisione arbitrale ai limiti dell’incredibile. Il primo tempo, conclusosi a reti bianche, ha visto due squadre dedite forse a un eccessivo studio su come poter colpire l’avversario; la prima frazione è stata infatti molto spezzettata, fallosa, cattiva, senza alcuna occasione da segnalare. L’avvio del secondo tempo è proprio in linea con la conclusione dei primi 45?, ma un episodio cambia il match: il Mali guadagna un calcio di rigore per fallo di mano di Ellyes Skhiri, perfettamente realizzato da Ibrahima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il primo match odierno della, valido per il girone F, si è concluso con una vittoria delper 0-1 ai danni di una spenta e imprecisa, che recrimina per unricco diper una decisione arbitrale ai limiti dell’incredibile. Il primo tempo, conclusosi a reti bianche, ha visto due squadre dedite forse a un eccessivo studio su come poter colpire l’avversario; la prima frazione è stata infatti molto spezzettata, fallosa, cattiva, senza alcuna occasione da segnalare. L’avvio del secondo tempo è proprio in linea con la conclusione dei primi 45?, ma un episodio cambia il match: ilguadagna un calcio diper fallo di mano di Ellyes Skhiri, perfettamente realizzato da Ibrahima ...

