Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano per il Napoli: prima per Piatek

Convocati Fiorentina, diramata la lista dei Convocati per la gara di domani contro il Napoli: presente il neo acquisto La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per il match di Coppa Italia con il Napoli. 

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano 
Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti 
Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira 
Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Vlahovic 

L'articolo proviene da Calcio News 24.

