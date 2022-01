Controlli Covid della polizia locale, una multa al giorno. Dipendente privo di Green pass (Di mercoledì 12 gennaio 2022) FANO - Quasi una sanzione al giorno per mancato rispetto delle misure anti Covid in questa fase di recrudescenza pandemica: riguardano un'attività economica gli ultimi due verbali. La polizia locale ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) FANO - Quasi una sanzione alper mancato rispetto delle misure antiin questa fase di recrudescenza pandemica: riguardano un'attività economica gli ultimi due verbali. La...

Advertising

GuidoDeMartini : HAI FATTO 2 DOSI DI VACCINO? NON BASTANO X FARTI VISITARE????Sassari: è incinta ma non la possono visitare, perde il… - AndreaVenanzoni : Il prezzo della massima precauzione - AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - simofreeman3 : RT @flaming61803709: @dottorbarbieri Tra sospensioni e quarantene covid c’è una carenza di personale… non so quanto convenga approvare il D… - ilnazionaleit : Val Nervia: lamentele su scarsi controlli anti Covid, il Sindaco di Dolceacqua 'Le forze dell'ordine fanno quanto p… -