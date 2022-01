"Controllare ogni singolo decesso". Maria Rita Gismondo, il cupo sospetto sui "morti-Covid" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "La gestione della pandemia è stata incoerente, i provvedimenti hanno creato solo confusione": la dura condanna al governo arriva da Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Intervistata da Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, l'esperta ha evidenziato solo alcune delle incoerenze alla base delle ultime decisioni dell'esecutivo: "Prima bisognava stare in quarantena 21 giorni, poi 10 giorni, poi nulla se sei vaccinato. Noi che siamo del settore facciamo fatica a ricordare". La Gismondo, poi, ha sottolineato anche l'insensatezza di alcune misure: "Non si può mettere in dubbio il ritorno a scuola dei bambini davanti a dei servizi pubblici iper affollati, oppure chiedere il Super green pass sui mezzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "La gestione della pandemia è stata incoerente, i provvedimenti hanno creato solo confusione": la dura condanna al governo arriva da, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Intervistata da Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, l'esperta ha evidenziato solo alcune delle incoerenze alla base delle ultime decisioni dell'esecutivo: "Prima bisognava stare in quarantena 21 giorni, poi 10 giorni, poi nulla se sei vaccinato. Noi che siamo del settore facciamo fatica a ricordare". La, poi, ha sottolineato anche l'insensatezza di alcune misure: "Non si può mettere in dubbio il ritorno a scuola dei bambini davanti a dei servizi pubblici iper affollati, oppure chiedere il Super green pass sui mezzi ...

