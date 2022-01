Contagi record a Napoli, Sos dei medici: «Troppi pazienti, i tamponi sono finiti» (Di giovedì 13 gennaio 2022) La pandemia è fuori controllo, un napoletano su 28 è positivo a Sars-Cov-2: dateci i tamponi rapidi di ultima generazione - invocano i medici di famiglia - per effettuare gratuitamente... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 gennaio 2022) La pandemia è fuori controllo, un napoletano su 28 è positivo a Sars-Cov-2: dateci irapidi di ultima generazione - invocano idi famiglia - per effettuare gratuitamente...

Advertising

Adnkronos : In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - Adriano48R : RT @Adnkronos: In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - Marcell16569064 : RT @Densepistrophei: @Adnkronos Record di contagi nel paese più vaccinato -> spingiamo le terze dosi anche in Italia. La logica dei compet… -