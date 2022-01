(Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilchiuderà con una crescita del Pil del 6,2% e deidel 5,1%. E' quanto emerge dal consuntivoelaborato dall'Ufficio Studi di Confcommercio. Risultati che, nonostante siano in larga parte “rimbalzi statistici”, testimoniano comunque una grande vitalità del tessuto produttivo del Paese le cui performance non erano affatto scontate. Quello che, invece, oramaggiormente è che ci sono alcuni settori, a cominciare dalla filiera turistica e dall'area della cultura e del tempo libero, che non hanno mai partecipato pienamente a questa ripresa e che sono ancora molto distanti dai livelli del 2019: ristorazione e alberghi, infatti, registrano una perdita di, rispettivamente, del 27,3% e di quasi il 35%, i servizi culturali e ricreativi del 21,5%; e ci sono ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 chiuderà con una crescita del Pil del 6,2% e dei consumi del 5,1%. E’ quanto emerge dal… - ItaliaNotizie24 : Consumi, +5,1% nel 2021 ma preoccupa il turismo - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Consumi, +5,1% nel 2021 ma preoccupa il turismo - - icittadini : Consumi saliti del 5,1% nel 2021, ma sono andati ko hotel e ristoranti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Consumi, +5,1% nel 2021 ma preoccupa il turismo - -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi nel

Sì, serve una wallbox di Enel X connessa ed in grado di monitorare iattraverso l'app JuicePass. Non vanno bene le altre soluzioni. Sì,caso non si fosse già clienti. In ogni caso va ...Con un consumo pro capite - riferito dall'Istituto Italiano Alimenti Surgelati - è superiore a 1,5 kg2017 concomplessivi che hanno toccato quota 91.500 tonnellate ( +2,1%). La pizza è ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La paura frena la spesa delle famiglie e il riacutizzarsi della pandemia ha avuto un impatto generalizzato sulle modalità di consumo degli italiani. A farne le spese sono ...ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 chiuderà con una crescita del Pil del 6,2% e dei consumi del 5,1%. E’ quanto emerge dal consuntivo 2021 ...