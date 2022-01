Conferenza stampa Italiano: «Del Napoli temo tutto. Torna Dragowski, Piatek…» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Conferenza stampa Italiano, il tecnico della Fiorentina ha analizzato la partita di domani con il Napoli in Coppa Italia In Conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato in vista di Napoli–Fiorentina di domani. Le dichiarazioni riprese dal sito viola. COPPA ITALIA– «Competizione importante. Abbiamo voglia di rivalsa e domani a Napoli abbiamo un’occasione». Dragowski– «Fatalità si è fatto male col Napoli e rientra domani con il Napoli. Sta bene, il problema muscolare non c’è più e sarà della gara, domani giocherà Drago». TORINO– «Gli errori sono responsabilità mia e di tutti quelli che hanno messo piede in campo. Questa squadra non è riuscita ad esprimersi a Torino. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022), il tecnico della Fiorentina ha analizzato la partita di domani con ilin Coppa Italia In, Vincenzoha parlato in vista di–Fiorentina di domani. Le dichiarazioni riprese dal sito viola. COPPA ITALIA– «Competizione importante. Abbiamo voglia di rivalsa e domani aabbiamo un’occasione».– «Fatalità si è fatto male cole rientra domani con il. Sta bene, il problema muscolare non c’è più e sarà della gara, domani giocherà Drago». TORINO– «Gli errori sono responsabilità mia e di tutti quelli che hanno messo piede in campo. Questa squadra non è riuscita ad esprimersi a Torino. Ma ...

