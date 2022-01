Come il Covid cambia l'elezione del prossimo presidente della Repubblica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 11 gen. - Nessuna novità sulle modalità di voto del Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Secondo i dati di lunedì 9 gennaio i deputati positivi risultavano essere 33. Dovrebbero invece essere almeno una decina i senatori assenti per Covid. Al momento, restano confermate le regole già stabilite per le votazioni per il Quirinale, con una vigilanza costante sull'andamento dei contagi e un sempre più stretto coordinamento tra i Questori dei due rami. Ma, ad oggi, non si prevede nessuna riunione aggiuntiva dei Questori, Come invece si ipotizzava la scorsa settimana (anche se secondo fonti parlamentari potrebbero vedersi giovedì, ma non vi è conferma ufficiale). I Questori di Montecitorio e palazzo Madama, viene del resto fatto notare, sono in ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 11 gen. - Nessuna novità sulle modalità di voto del Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo. Secondo i dati di lunedì 9 gennaio i deputati positivi risultavano essere 33. Dovrebbero invece essere almeno una decina i senatori assenti per. Al momento, restano confermate le regole già stabilite per le votazioni per il Quirinale, con una vigilanza costante sull'andamento dei contagi e un sempre più stretto coordinamento tra i Questori dei due rami. Ma, ad oggi, non si prevede nessuna riunione aggiuntiva dei Questori,invece si ipotizzava la scorsa settimana (anche se secondo fonti parlamentari potrebbero vedersi giovedì, ma non vi è conferma ufficiale). I Questori di Montecitorio e palazzo Madama, viene del resto fatto notare, sono in ...

